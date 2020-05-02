В ряде областей обнаружили группу интернет-мошенников, обманувшие украинцев на более чем 3,5 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Мошенники через интернет обманули украинцев на сумму более 3,5 млн гривен во время нелегальной торговли средствами индивидуальной защиты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
"Сотрудники киберполиции совместно со следователями провели мероприятия по выявлению лиц, использующих пандемиею коронавируса для совершения мошеннических действий и занимаюлись нелегальной торговлей средствами индивидуальной защиты, медицинскими изделиями и осуществляли противоправную деятельность в киберпространстве", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в целом проведено 56 санкционированных обысков совместно со следственными подразделениями Национальной полиции под процессуальным руководством прокуратуры, в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Ивано-Франковской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской и Черниговской областях.
"В результате проведенных мероприятий установлено, что от преступной деятельности 40 мошенников пострадало около 1000 человек, которым был причинен ущерб на сумму свыше 3,5 миллиона гривен", - сообщили в полиции.
В частности, в Днепропетровской области разоблачены две группы, которые в сети Интернет размещали тысячи объявлений о продаже термометров, медицинских масок, антисептиков и других предметов противоэпидемической защиты. После того, как они получали предоплату или полную оплату за товар на подконтрольные счета, объявления удаляли и переставали выходить на связь.
"По местам проживания и в автомобилях фигурантов проведены обыски. По результатам изъяты вещественные доказательства: банковские карты, мобильные телефоны, денежные средства. Окончательная сумма ущерба устанавливается. Решается вопрос об объявлении подозрения злоумышленникам в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 8 лет лишения свободы", - резюмировали правоохранители.
Кроме этого, сообщается, что киберполицейские в рамках меморандумов о сотрудничестве с сайтами объявлений заблокировали более 32 тысяч фейковых аккаунтов.
Напомним, в Украине с начала карантина киберполиция заблокировала 157 мошеннических интернет-ссылок связанных с коронавирусом.