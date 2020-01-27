У Рябошапки заявили, что "липовые" сотрудники ОГП пытались обмануть нескольких нардепов

"Сегодня 27 января 2020 года эти лица неоднократно пытались коммуницировать с несколькими народными депутатами от имени заместителя Генерального прокурора. Офис Генерального прокурора призывает сообщать о мошенниках, которые пытаются действовать от имени руководства Офиса", - говорится в сообщении.

В Офисе Генерального прокурора отметили, что коммуникация Офиса и его представителей с представителями органов государственной власти по уголовным производствам может происходить только в предусмотренный законом способ.

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"Просим сообщать о таких незаконных требованиях Офис Генерального прокурора для установления причастных лиц и предоставления правовой оценки таким действиям", - добавляется в сообщении.

Напомним, ранее в распоряжении СМИ оказалась переписка пранкера Джокера от имени генпрокурора Руслана Рябошапки с нардепом Николаем Тищенко о ситуации внутри фракции и о деньгах в конвертах для депутатов президентской фракции. Тищенко откровенно переписывался с пранкером о том, как он раздавал зарплату в украинском парламенте. В связи с этим Алексей Гончаренко написал заявление Тищенко в Генпрокуратуру и НАБУ.