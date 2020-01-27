У Рябошапки заявили, що "липові" співробітники ОГП намагались ошукати кількох нардепів

“Сьогодні 27 січня 2020 року ці особи неодноразово намагались комунікувати з декількома народними депутатами від імені заступника Генерального прокурора. Офіс Генерального прокурора закликає повідомляти про шахраїв, які намагаються діяти від імені керівництва Офісу”, — сказано у повідомленні.

В Офісі Генерального прокурора зазначили, що комунікація Офісу та його представників з представниками органів державної влади щодо кримінальних проваджень може відбуватись лише в передбачений законом спосіб.

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“Просимо повідомляти про такі незаконні вимоги Офіс Генерального прокурора для встановлення причетних осіб та надання правової оцінки таким діям”, — додається у повідомленні.

Нагадаємо, раніше в розпорядженні ЗМІ опинилася листування пранкери Джокера від імені генпрокурора Руслана Рябошапки з нардепом Миколою Тищенко про ситуацію всередині фракції і про гроші в конвертах для депутатів президентської фракції. Тищенко відверто листувався з пранкером про те, як він роздавав зарплату в українському парламенті. У зв’язку з цим Олексій Гончаренко написав заяву на Тищенка в Генпрокуратуру і НАБУ.