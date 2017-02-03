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В России возбудили дело из-за прикуривания сигареты от свечи в церкви

Киев • УНН

 • 13497 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Против 21-летней жительницы города Белгород в России возбудили уголовное дело по факту прикуривания сигареты от свечи в православном храме в мае 2016 года, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ Белгородской области.

В России возбудили дело из-за прикуривания сигареты от свечи в церкви

"По версии следствия, в мае 2016 года подозреваемая разместила на своей странице в одной из социальных сетей фотографии, на которых изображено, что она прикуривает сигарету от свечей в храме, оскорбляя тем самым чувства верующих", - говорится в сообщении СК РФ.

Отмечается, что дело было возбуждено по ч.1 ст.148 УК России (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих).

Как сообщал УНН, СК РФ возбудил еще одно дело из-за обстрела Донецка, Ясиноватой и Макеевки.

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