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В Ровенской области поймали "священника", который выманил у пенсионерки 50 тыс. грн

В Ровенской области поймали "священника", который выманил у пенсионерки 50 тыс. грн

Киев • УНН

 • 8712 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 19 января. УНН. По горячим следам полиция поймала 33-летнего мошенника, который представился польским священником и обокрал пенсионерку. Инцидент произошел в райцентре Корец, сообщили УНН в отделе коммуникации управления НП в Ровенской области.

К 83-летней пенсионерки пришел человек, представился ксендзом, общался на польском языке, падал на колени и бил поклоны за ее здоровье, а в результате обокрал старушку.

Вежливый, прилично одетый и представительный с виду мужчина сообщил о своей важной "миссии" - его делегировали польские верующие по благословению настоятеля местного костела, чтобы передать ей 100 долларов помощи. Женщину попросил дать 400 грн на горючее. Когда получил, начал бить поклоны, но заметил тайник. Пока хозяйка готовила чай, похитил из тумбочки 26 тыс. грн и 890 долл. и, столкнувшись с ней на пороге комнаты, спешно покинул дом.

Полиция поймала злоумышленника, который оказался 33-летним жителем Новоград-Волынского. Несмотря на криминальный опыт, человек владеет немецким и польским языками, имеет высшее образование, однако уже побывал в местах лишения свободы за мошенничество.

В райцентре, кроме 83-летней женщины, его жертвой стала еще одна местная жительница. "Священник", войдя в доверие к 79-летней пенсионерке, под предлогом обмена валюты завладел в октябре   прошлого года 3 тыс. 100 грн.

По фактам кражи и мошенничества продолжаются досудебные расследования по уголовным процессах, открытых по части 1 статьи 185, 190 Уголовного кодекса Украины.

Украинские Национальные Новости

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