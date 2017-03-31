В Совбезе ООН пройдет заседание под председательством Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В Совете Безопасности ООН сегодня пройдет заседание под председательством Украины в формате Арриа по гибридных войнах. Об этом говорится в сообщении представительства Украины при ООН, передает УНН.
"В 17:00 под председательством Украины состоится заседание СБ ООН в формате Арриа по гибридных войнах", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, ядерные государства проигнорировали переговоры в ООН о разоружении.