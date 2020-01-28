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В прокат выходит новая украинская лента "Наши котики"

Киев • УНН

 • 19583 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. В Украине 30 января выходит в прокат политкорректная патриотическая комедия Владимира Тихого "Наши Котики или Как мы полюбили лопаты в условиях ограниченной антитеррористической операции с элементами временного военного положения". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства Украины по вопросам кино.

В прокат выходит новая украинская лента "Наши котики"

"30 января в широкий кинотеатральный прокат выходит созданная при поддержке Госкино неполиткорректная патриотическая комедия Владимира Тихого "Наши Котики или Как мы полюбили лопаты в условиях ограниченной антитеррористической операции с элементами временного военного положения", - сообщили в пресс-службе.

Так, по жанру фильм является комедийным экшеном.

В фильме рассказывается о событиях 2014 года, разгар гибридной войны России против Украины. Инженер, актер, футбольный тренер и продавец цветов едут добровольцами на Восток. На позициях к четверке присоединяется амбициозная журналистка для выполнения секретного задания. Ни один из них не имеет боевого опыта, ничего не знает о намерениях командования, и на территории почти не ориентируется. Впрочем, именно они становятся причиной грандиозного фиаско масштабной операции врага.

"Отвага, мужество, немного гипноза и фирменный юмор - взрывная смесь для "теплой встречи", - отмечают в Госкино.

Главные роли в картине исполнили Дмитрий Тубольцев, Петр Микитюк, Дмитрий Хомяк, Вера Климковецкая, Ярослав Федорчук, Станислав Бжезинский.

Напомним, десять фильмов, созданных при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, в 2016 году стали победителями международных и всеукраинских фестивалей.

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