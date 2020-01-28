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У прокат виходить нова українська стрічка "Наші котики"

Київ • УНН

 • 19583 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. В Україні 30 січня виходить у прокат політкоректна патріотична комедія Володимира Тихого "Наші Котики або Як ми полюбили лопати в умовах обмеженої антитерористичної операції з елементами тимчасового воєнного стану". Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державного агентства України з питань кіно.

У прокат виходить нова українська стрічка "Наші котики"

"30 січня у широкий кінотеатральний прокат виходить створена за підтримки Держкіно неполіткоректна патріотична комедія Володимира Тихого "Наші Котики або Як ми полюбили лопати в умовах обмеженої антитерористичної операції з елементами тимчасового воєнного стану", - повідомили у пресслужбі.

Так, за жанром фільм є комедійним екшином.

У фільми розповідається про події 2014 року, розпал гібридної війни Росії проти України. Інженер, актор, футбольний тренер та продавець квітів їдуть добровольцями на Схід. На позиціях до четвірки приєднується амбітна журналістка для виконання секретного завдання. Жоден із них не має бойового досвіду, нічого не знає про наміри командування, та й на місцевості майже не орієнтується. Втім, саме вони стають причиною грандіозного фіаско масштабної операції ворога.

"Відвага, мужність, трохи гіпнозу та фірмовий гумор - вибухова суміш для "теплої зустрічі", - зазначають у Держкіно.

Головні ролі у стрічці виконали Дмитро Тубольцев, Петро Микитюк, Дмитро Хом’як, Віра Климковецька, Ярослав Федорчук, Станіслав Бжезінський.

Нагадаємо, десять фільмів, створених за підтримки Державного агентства України з питань кіно, у 2016 році стали переможцями міжнародних та всеукраїнських фестивалів.

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