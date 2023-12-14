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У главы Евросовета с Макроном и Шольцем перед саммитом ЕС встреча с Орбаном - Politico

Киев  •  УНН

14 декабрь 2023, 09:19  •  11525 просмотра

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Президент Европейского Совета Шарль Мишель встретится с лидерами нескольких стран-членов ЕС, Макроном, Шольцем и Орбаном, чтобы достичь прогресса в вопросах по Украине, переговоры предшествуют саммиту ЕС в Брюсселе.

Президент Европейского совета Шарль Мишель встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, "чтобы попытаться найти путь вперед" утром перед саммитом ЕС, где позиция Будапешта рассматривается как главное потенциальное препятствие для решений по Украине. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

"Чтобы попытаться найти путь для разблокирования оборонного финансирования для Украины", - пишет издание. 

Так, Европейский совет начнется сегодня в Брюсселе только в 10:30 по местному времени, сообщил представитель Европейского совета, чтобы дать пространство для двусторонних переговоров накануне встречи.

Завтрак последует после встречи вчера вечером, на которой Мишель встретился с Макроном, Шольцем и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, чтобы обсудить общую линию.  

Дополнение

Во время сегодняшней встречи лидеров ЕС все глаза будут прикованы к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, который перед встречей лидеров угрожал сорвать саммит. В двух письмах к президенту Европейского совета Шарлю Мишелю и в публичных комментариях Орбан выразил несогласие относительно ожидаемых решений по долгосрочному пакету помощи Украине в размере 50 миллиардов евро, а также относительно открытия дверей для будущего членства в ЕС.

Венгрия не впервые угрожает подорвать единство ЕС для поддержки Украины. В частности, Орбан регулярно использовал свое право вето, чтобы добиться уступок для Будапешта - например, исключение от импорта российской нефти - но до сих пор никогда не препятствовал заключению соглашения. На этот раз у Орбана больше идеологических возражений, указывает издание. Премьер-министр Венгрии заявил, что хочет стратегических дебатов относительно политики ЕС в отношении Украины и призывает к прекращению огня между рф и Украиной.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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