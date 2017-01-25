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В Праге простились с выдающимся поэтом А.Олесем

В Праге простились с выдающимся поэтом А.Олесем

Киев • УНН

 • 14632 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. В молитвенном доме святых Филиппа и Якуба в столице Чехии Праге состоялась церемония прощания с выдающимся украинским поэтом и драматургом Александром Олесем и его женой Верой Кандыбой. Дальнейшей судьбой их останков, как отметили в посольстве Украины в Чехии, будет заниматься Министерство иностранных дел Украины, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

"Такого не было, что у нас в Чехии в мое время, а я служу с 1991 года, чтобы мы отправляли в Украину мощи человека", - сказал Василий Сливоцкий, настоятель кафедрального собора святого Климента и епископский викарий для украинцев-верных УГКЦ в Чехии, который отправлял службу во время прощания.

Начальник Управления консульского обеспечения Василий Кырылыч в комментарии изданию отметил, что вопрос о том, когда именно два гроба, в которых находятся останки прибудут в Киев, решает специально созданная рабочая группа. Сейчас решено, что доставят их самолетом.

Как сообщал 21 января на вечере памяти поэта в Праге временный поверенный в делах Украины в Чехии Зиновий Гошовский, их перевезут до конца этой недели.

Перезахоронить известного украинца-эмигранта планируют на аллее выдающихся деятелей Лукьяновского историко-мемориального заповедника в Киеве.

Останки похороненных на Ольшанском кладбище Праги Александра Олеся и его жены Веры Кандыбы эксгумировали 3 января 2017 г. Эксгумация была вызвана особенностями чешского законодательства: за место захоронения умершего нужно платить ренту, и семья мужчины, который это делал и тем самым получил на могилу право собственности, решила после его смерти похоронить его на том месте.

По информации Общества охраны украинских захоронений, в Чехии есть около 200 могил выдающихся украинцев, около трех десятков из них в критическом состоянии и нуждаются в уходе.

Украинские Национальные Новости

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