В Польше вводят изменения для работников: будет новый вид отпуска

Речь идет о законе от 9 марта о внесении изменений в Трудовой кодекс и некоторые другие законы. Правила были опубликованы 4 апреля. Закон вступит в силу через 21 день после его опубликования - 26 апреля.

Поправка имплементирует две директивы ЕС по так называемому балансу работы и личной жизни: о прозрачных и предсказуемых условиях труда в ЕС и так называемую "родительскую" директиву. Речь идет, в частности, об отпусках и рабочем времени, включая отпуск по уходу за ребенком, на который работники будут иметь индивидуальное право.

Отпуск по уходу за ребенком

Право отца на отпуск по уходу за ребенком не будет зависеть от того, будет ли мать ребенка на момент рождения ребенка работать (застрахована). В рамках отпуска по уходу за ребенком будет введена его часть, которая не подлежит переносу, до девяти недель для каждого из родителей, а также 70% пособия по беременности и родам за весь период отпуска для обоих родителей, отмечает издание.

Сейчас в Польше, как указано, пособие по беременности и родам выплачивается в 100-процентном объеме базового размера пособия - за первые шесть недель отпуска по уходу за ребенком и в размере 60 процентов - за остальную часть этого отпуска. Это означает, что сейчас пособие по беременности и родам на период отпуска по уходу за ребенком составляет в среднем 67,5% базового размера пособия.

Поправка также предусматривает увеличение с 4 до 8 лет возраста ребенка, а следовательно, срока, в течение которого работника нельзя будет без его согласия привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, в системе прерывистого рабочего времени, а также отправить за пределы постоянного места работы.

После вступления в силу новых норм работодатель будет обязан принять работника после окончания отпуска в связи с беременностью и родами, отпуска на условиях отпуска в связи с беременностью и родами, отпуска по уходу за ребенком, "отпуска отца" на работу на ту же должность, а в случае, если это невозможно, на должность, эквивалентную той, которую занимал до начала отпуска, на условиях, не менее выгодных, чем те, которые были бы применены, если бы он не брал отпуск.

Новый отпуск по уходу

Работник также сможет воспользоваться пятью днями неоплачиваемого отпуска по уходу в течение календарного года для обеспечения личного ухода или поддержки родственника (сына, дочери, матери, отца или жены) или лица, проживающего в совместном домохозяйстве и нуждающегося в помощи, уходе или поддержке по серьезным медицинским причинам. Указанный отпуск предоставляется по заявлению работника, поданному в бумажной или электронной форме не менее чем за день до начала использования этого отпуска.

Поправка также вводит возможность взять отпуск с работы "в связи с непреодолимыми обстоятельствами" для использования по неотложным семейным делам на 2 дня или 16 часов в календарном году с сохранением права на половину заработной платы. Работодатель обязан предоставить такую льготу по требованию работника, поданном не позднее дня пользования этой льготой, в срок, указанный работником.

В рабочее время также будут включены два дополнительных перерыва. Работник сможет делать второй перерыв продолжительностью не менее 15 минут, если его ежедневная продолжительность работы превышает 9 часов, а также третий перерыв продолжительностью не менее 15 минут – если продолжительность работы превышает 16 часов.

Изменения позволят шире использовать гибкие режимы работы, включая дистанционную работу, гибкий график работы (гибкое рабочее время, индивидуальное рабочее время, выходные дни, сокращенную рабочую неделю и прерванный рабочий день) и неполный рабочий день.

Трудовой договор

Согласно изменениям, работник, имеющий стаж работы не менее 6 месяцев, имеет право раз в год подать заявление об изменении вида договора на бессрочный или на более прогнозируемые и безопасные условия труда. Это не распространяется на работника, принятого по трудовому договору на испытательный срок.

Поправка также расширяет объем информации об условиях трудоустройства работника - в том числе направленных на работу в ЕС или третьи страны и в командировку - за счет, например, информации о праве на обучение или продолжительности оплачиваемого отпуска.

Также будет запрещено запрещать работнику одновременное пребывание в трудовых отношениях с другим работодателем или одновременное пребывание в правоотношениях, являющихся основанием для выполнения работы, отличной от трудовых отношений. Это положение не будет распространяться на заключение соглашения об избежании конкуренции.

Работник также будет иметь право на бесплатное обучение, которое включено в рабочее время, если оно необходимо для выполнения определенного вида работ или на определенной должности, если право на такое обучение вытекает из положений коллективного трудового договора или другого коллективного договора или из нормативных актов или положений трудового законодательства.

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