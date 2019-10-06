В Северной Македонии полиция нашла 43 мигранта в фургоне
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. В Северной Македонии полиция нашла 43 мигранта в заброшенном фургоне. Об этом сообщает Радио Свобода, передает УНН.
Полиция заявила, что патруль остановил фургон у города Штип 3 октября.
Мигранты были в возрасте от 16 до 25 лет, приехавшие из Бангладеша, Пакистана и Афганистана. Считается, что они ехали из Греции в Сербию. Этих граждан депортируют обратно в Грецию.
Так называемый балканский маршрут закрыли для мигрантов в 2016 году после большого наплыва иностранцев в 2015 году. Однако этот маршрут до сих пор используют для нелегальной переправки людей.
Напомним, миграционная служба Украины сообщила, что в нашем государстве официально живет почти 400 тысяч иностранцев.