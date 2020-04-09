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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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В период эпидемии количество украинцев, которые одевают маски, выросло до 89% - исследование

В период эпидемии количество украинцев, которые одевают маски, выросло до 89% - исследование

Киев  •  УНН

 • 9210 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Украинское общество серьезно подошло к эпидемии коронавируса и 89% украинцев используют маски и респираторы. Данными исследований на своей странице в Facebook поделился исполнительный директор Украинского института будущего (UIF) Виктор Андрусив, передает УНН.

"Недавно вели дискуссию о сильной руке и тому подобное. Я давно пытаюсь объяснить всем, что сила нашей страны в обществе. Власть в обществе, а не в кабинетах. Вот замечательный пример, в очередной раз это демонстрирует", - написал Андрусив.

По его словам, в Украине такое положение дел:

1) вокруг свирепствует эпидемия;
2) правительство неукомплектовано;
3) за 3 недели меняют двух ключевых министров - финансов и Минздрава;
4) тестов почти нет, масок не хватает;
5) антикризисный пакет законодательства не принят;
6) карантин держится исключительно на добровольности;
7) экономика летит в пропасть.

"Но на этом фоне ситуация с вирусом у нас далеко не такая, как в Италии или Испании. Почему? Общество отнеслось к этому, как к реальной угрозе и самостоятельно защищается", - написал Андрусив.

Так, согласно опубликованным данным исследования:

▪️ 89% украинцев используют маски или респираторы;
▪️ 50% - пользуются дезинфекторами;
▪️ 35% - используют перчатки;
▪️ 8% людей ничего не используют.

Отмечается, что это уже была вторая волна опроса, и по сравнению с первой, выросла численность населения, которая пользуется средствами индивидуальной защиты.

По состоянию на 9:00 9 апреля, в Украине зафиксировано 1892 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 57 - летальные. При этом 45 человек - выздоровели от коронавирусной болезни.

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