В Новой Каховке уничтожили базу рашистов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Во временно занятой оккупантами Новой Каховке в Херсонской области уничтожили базу российских захватчиков. Госпогранслужба сообщает о по меньшей мере 12 погибших оккупантах, пишет УНН.
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"В Новой Каховке уничтожили базу оккупантов. Ликвидировано по меньшей мере 12 рашистов", - сообщила Госпогранслужба в Telegram.
Дополнение
В Музыковке и Новой Каховке в Херсонской области на днях уничтожено 2 склада вражеских боеприпасов.