В Новой Каховке уничтожили базу рашистов

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"В Новой Каховке уничтожили базу оккупантов. Ликвидировано по меньшей мере 12 рашистов", - сообщила Госпогранслужба в Telegram.

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В Музыковке и Новой Каховке в Херсонской области на днях уничтожено 2 склада вражеских боеприпасов.