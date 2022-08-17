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День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Новой Каховке уничтожили базу рашистов

Киев • УНН

 • 120598 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Во временно занятой оккупантами Новой Каховке в Херсонской области уничтожили базу российских захватчиков. Госпогранслужба сообщает о по меньшей мере 12 погибших оккупантах, пишет УНН.

В Новой Каховке уничтожили базу рашистов

Цитата

"В Новой Каховке уничтожили базу оккупантов. Ликвидировано по меньшей мере 12 рашистов", - сообщила Госпогранслужба в Telegram.

Дополнение

В Музыковке и Новой Каховке в Херсонской области на днях уничтожено 2 склада вражеских боеприпасов.

Украинские Национальные Новости

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