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В Германии началась кампания против исламофобии

В Германии началась кампания против исламофобии

Киев • УНН

 • 7207 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. В Германии стартовала кампания, направленная против исламофобии, передает УНН со ссылкой на Anadolu.

Так, в стране начался сбор голосов в поддержку петиции, которая содержит требование бороться с проявлениями исламофобии.

Представитель платформы "Борьба с исламофобией" Экрак Арсалан сообщил, что кампания в поддержку петиции проводится в интернете под лозунгом "Остановите нападения на ислам!".

Цель кампании, которая продлится до 20 декабря 2017 года, - набрать 110 тыс. голосов в поддержку петиции, сказал Арслан.

Как сообщал УНН, Германия выделит на помощь Алеппо 15 млн евро .

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