В Германии началась кампания против исламофобии
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. В Германии стартовала кампания, направленная против исламофобии, передает УНН со ссылкой на Anadolu.
Так, в стране начался сбор голосов в поддержку петиции, которая содержит требование бороться с проявлениями исламофобии.
Представитель платформы "Борьба с исламофобией" Экрак Арсалан сообщил, что кампания в поддержку петиции проводится в интернете под лозунгом "Остановите нападения на ислам!".
Цель кампании, которая продлится до 20 декабря 2017 года, - набрать 110 тыс. голосов в поддержку петиции, сказал Арслан.
Как сообщал УНН, Германия выделит на помощь Алеппо 15 млн евро .