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В Германии провели масштабный рейд после нелегального трудоустройство украинцев

В Германии провели масштабный рейд после нелегального трудоустройство украинцев

Киев  •  УНН

 • 10620 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Федеральная полиция Германии вместе с сотрудниками таможенной службы провела в среду, 25 ноября, масштабную спецоперацию по всей стране, направленную против нелегального трудоустройства в сфере ухода в домохозяйствах, передает УНН со ссылкой на DW.

Как пишет издание со ссылкой на пресс-службу федеральной полиции, к операции привлекли около тысячи правоохранителей, обыски провели в 130 жилых и коммерческих помещениях в 13 федеральных землях. Одновременно с обысками на территории Германии следственные действия в отношении трех главных подозреваемых в рамках правовой помощи провела прокуратура Польши.

Основанием для следственных действий стало расследование дела против трех граждан Польши и связанной с ними 71 человека на территории Германии. В отношении этих лиц ведется следствие по подозрению в нелегальной перевозке иностранцев в коммерческих целях, незаконном трудоустройстве иностранцев, а также незаконном лишении и хищении заработной платы.

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По оценкам Главного таможенного управления Дрездена, из-за действий подозреваемых недоначисление в фонды социального страхования составили около 14 млн евро.

Во время следственных действий были изъяты носители данных, документы, огнестрельное оружие, боеприпасы, около 60 тысяч евро наличными и около одного килограмма золота стоимостью в несколько десятков тысяч евро.

Как сообщается, расследование дела началось около трех лет назад, когда внимание правоохранительных органов вызвали граждане Украины, которые во время своего пребывания в Германии якобы с туристической целью на самом деле, не имея на то разрешения, работали по заказу компаний, к которым имели отношение подозреваемые. В полиции также отмечают, что кроме отсутствия необходимых разрешительных документов, наемные работники из Украины не имели необходимой квалификации, чтобы оказывать услуги по уходу.

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В общем полиция расследует около 1400 случаев нелегального пребывания и трудоустройства в Германии, в основном в отношении женщин из Украины. Как правило, они были завербованы польскими фирмами в Украине, после чего их услуги предлагались уже немецким заказчикам по низкой цене.

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