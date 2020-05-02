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В Германии не будут освобождать "Северный поток-2" от норм газовой директивы ЕС

Киев • УНН

 • 20819 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Федеральное агентство по сетям ФРГ планирует отклонить заявку компании Nord Stream 2 AG, которая строит газопровод "Северный поток-2", на освобождение от норм газовой директивы Евросоюза. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Handelsblatt и DW.

В Германии не будут освобождать "Северный поток-2" от норм газовой директивы ЕС

Газопровод не соответствует предпосылкам закона ФРГ про энергетическое хозяйство, которые позволили бы освободить его от регулирования, поскольку его строительство до сих пор не завершено.

Компания Nord Stream 2 AG направила заявку в начале 2020 года, и в ней приводился аргумент, что понятие "завершение строительства" не нужно рассматривать в узко-техническом смысле, ведь на момент вступления директивы в силу в проект уже было вложено многомиллиардные инвестиции. Впрочем, Федеральное агентство по сетям не удовлетворилось этой аргументацией.

Окончательное решение будет принято после того, как участники процесса ознакомятся с документом. Срок на ознакомление заканчивается 8 мая.

Напомним, что 4 апреля 2019 года Европарламент утвердил обновленную директиву, распространяет правила газового рынка Евросоюза на трубопроводы, проложенные из стран, не входящих в ЕС (в частности "Северный поток-2", который должен быть проложен по дну Балтийского моря между Россией и Германией). Среди основных положений директивы - разделение компаний, поставляющих газ, и компаний, его транспортируют. Это означает, что компания-оператор "Северного потока-2" должна быть независимой от "Газпрома", а 50 процентов его пропускной мощности имеют резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения возможны, но только с одобрения Еврокомиссии.

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