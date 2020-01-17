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Єврокомісія прокоментувала запит про виведення "Північного потоку-2" з-під правил ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. Рішення про можливе виведення "Північного потоку-2" з-під дії директиви ЄС відноситься до компетенції німецьких органів. Про це заявив представник Єврокомісії Тім Макфі на щоденному брифінгу в Брюсселі, передає кореспондент УНН.

Єврокомісія прокоментувала запит про виведення "Північного потоку-2" з-під правил ЄС

"Заявник, який запитував про відступ (від правил ЄС - ред.), повинен довести, що умови такого відступу виконані, і це обов'язок національного органу, в цьому випадку Федерального агентства, оцінити і прийняти рішення за отриманими заявками", - сказав Макфі.

Раніше стало відомо, що в Німеччині вивчають запит щодо виведення "Північного потоку-2" з-під Газової директиви ЄС.

Так, за інформацією DW, російський "Газпром" в особі дочірніх компаній Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG подав заявки в німецький регулятор - Федеральне агентство по мережах - про виведення газопроводу "Північний потік" і недобудованого газопроводу "Північний потік-2" з -під дії Газової директиви Євросоюзу, зміни в якій набули чинності 23 травня 2019 року.

Процедура, необхідна для "звільнення від норм регулювання", була запущена 10 січня щодо Nord Stream 2 AG і 23 грудня минулого року - щодо Nord Stream AG, пише видання.

У документах вказується, що повне виведення з-під правил директиви можливе тільки для трубопроводів, будівництво яких були завершено до 23 травня 2019 року. Своє рішення німецький регулятор, як очікується, прийме до 24 травня.

Як повідомляв УНН, прем'єр України Олексій Гончарук назвав неприпустимим виведення "Північного потоку-2" з-під дії газової директиви ЄС.

Українські Національні Новини

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