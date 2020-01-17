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Еврокомиссия прокомментировала запрос о выводе "Северного потока-2" из-под правил ЕС

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 января. УНН. Решение о возможном выводе "Северного потока-2" из-под действия директивы ЕС относится к компетенции немецких органов. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Тим Макфи на ежедневном брифинге в Брюсселе, передаёт корреспондент УНН.

Еврокомиссия прокомментировала запрос о выводе "Северного потока-2" из-под правил ЕС

“Заявитель, запрашивающий об отступлении (от правил ЕС — ред.), должен доказать, что условия такого отступления выполнены, и это обязанность национального органа, в этом случае Федерального агентства, оценить и принять решения по полученным заявкам”, — сказал Макфи.

Ранее стало известно, что в Германии изучают запрос по выводу “Северного потока-2” из-под Газовой директивы ЕС.

Так, по информации DW, российский “Газпром” в лице дочерних компаний Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подал заявки в немецкий регулятор — Федерального агентства по сетям — о выводе газопровода “Северный поток” и недостроенного газопровода “Северный поток-2” из-под действия Газовой директивы Евросоюза, изменения в которой вступили в силу 23 мая 2019.

Процедура, необходимая для “освобождения от норм регулирования”, была запущен 10 января в отношении Nord Stream 2 AG и 23 декабря прошлого года — по Nord Stream AG, пишет издание.

В документах указывается, что полный вывод из-под правил директивы возможно только для трубопроводов, строительство которых были завершено до 23 мая 2019 года. Свое решение немецкий регулятор, как ожидается, примет до 24 мая.

Как сообщал УНН, премьер Украины Алексей Гончарук назвал недопустимым вывод “Северного потока-2” из-под действия газовой директивы ЕС.

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