В Германии бывший медбрат признался в убийстве 100 пациентов

В первый день процесса в окружном суде Ольденбурга во вторник, 30 октября, 41-летний мужчина признал обвинения против него в целом, без ссылки на каждый конкретный случай. Заседание началось с минуты молчания в память о жертвах.



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Гегеля обвиняют в том, что он на протяжении 2000-2005 годов в клиниках Дельменхорст и Ольденбурга вводил большие дозы медикаментов пациентам отделения интенсивной терапии. Это вызвало у людей остановку сердца, нарушения кровообращения и клиническую смерть. Медбрат пытался привести в чувство "усыпленных" пациентов, чтобы создать себе образ "спасителя жизней" среди коллег. Вернуть пациентов к жизни ему не всегда удавалось. Возраст убитых им пациентов - от 34 до 96 лет.



В 2015 году Гегеля приговорили к пожизненному лишению свободы - за убийство шести пациентов отделения интенсивной терапии в больнице Дельменхорст. В августе 2017 следователи заявили, что осужденный может быть причастен к всего 90 преждевременным смертям в клиниках, а впоследствии прокуратура отметила, что жертв может быть около 100. Ранее экс-медбрат уже признавался, что ответственный за смерть около 30 человек.



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