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В НАБУ разъяснили информацию о расследовании по Холодницкому

В НАБУ разъяснили информацию о расследовании по Холодницкому

Киев  •  УНН

 • 22250 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины действительно определенное время осуществляли следственные действия в рамках расследования уголовного производства по фактам возможного совершения правонарушений заместителем Генерального прокурора - руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким. Об этом говорится в обнародованном сегодня разъяснении НАБУ относительно сообщений о расследовании в отношении руководителя САП, передает УНН.

"Действительно, детективы НАБУ в составе общей группы со следователями Генпрокуратуры определенный период времени осуществляли следственные действия в рамках расследования уголовного производства, зарегистрированного ГПУ по фактам возможного совершения правонарушений руководителем САП", - говорится в сообщении.

В НАБУ отметили, что учитывая данные, полученные в результате санкционированных судом негласных следственных действий, "есть основания считать, что в действиях руководителя САП могут просматриваться признаки для привлечения его к уголовной и дисциплинарной ответственности", указав что вопрос привлечения к уголовной ответственности принадлежит к сфере компетенции ГПУ.

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"О наличии возможных дисциплинарных проступков в действиях главного антикоррупционного прокурора 30 марта директор НАБУ Артем Сытник направил соответствующую жалобу в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров (КДКП)", - добавили в НАБУ.

"Подчеркиваем, что обнаруженные признаки возможных дисциплинарных проступков и нарушений в действиях руководителя САП никоим образом не характеризуют работу возглавляемого им органа. Поэтому, подчеркиваем, что ситуация, которая сложилась вокруг руководителя САП, не останавливает сотрудничество детективов с процессуальными руководителями по уголовным производствам, которые расследует НАБУ. Напоминаем, что сейчас в работе детективов НАБУ находятся около 500 дел, процессуальное руководство в которых осуществляется прокурорами САП", - заявили в Бюро.

Напомним, Генпрокурор Юрий Луценко попросил КДКП рассмотреть вопрос о снятии Назара Холодницкого с должности заместителя Генпрокурора - руководителя САП.

Ранее Луценко заявил, что ГПУ и НАБУ проводят следственные действия в отношении Н.Холодницкого.

 

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