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У НАБУ роз'яснили інформацію про розслідування щодо Холодницького

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Детективи Національного антикорупційного бюро України дійсно певний час здійснювали слідчі дії у рамках розслідування кримінального провадження за фактами ймовірного вчинення правопорушень заступником Генерального прокурора - керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким. Про це йдеться в оприлюдненому сьогодні роз'ясненні НАБУ щодо повідомлень про розслідування стосовно керівника САП, передає УНН.

"Дійсно, детективи НАБУ у складі спільної групи зі слідчими Генпрокуратури певний період часу здійснювали слідчі дії у рамках розслідування кримінального провадження, зареєстрованого ГПУ за фактами ймовірного вчинення правопорушень керівником САП", - йдеться у повідомленні.

У НАБУ зауважили, що з огляду на дані, отримані в результаті санкціонованих судом негласних слідчих дій, "існують підстави вважати, що в діях керівника САП можуть вбачатися ознаки для притягнення його до кримінальної та дисциплінарної відповідальності", вказавши що питання притягнення до кримінальної відповідальності належить до сфери компетенції ГПУ.

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"Щодо наявності можливих дисциплінарних проступків у діях головного антикорупційного прокурора 30 березня директор НАБУ Артем Ситник скерував відповідну скаргу до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП)", - додали у НАБУ.

"Підкреслюємо, що виявлені ознаки ймовірних дисциплінарних проступків та порушень у діях керівника САП жодним чином не характеризують роботу очолюваного ним органу. Відтак, наголошуємо, що ситуація, яка склалася навколо керівника САП, не зупиняє співпрацю детективів з процесуальними керівниками у кримінальних провадженнях, які розслідує НАБУ. Нагадуємо, що наразі у роботі детективів НАБУ перебувають близько 500 справ, процесуальне керівництво в яких здійснюється прокурорами САП", - заявили у Бюро.

Нагадаємо, Генпрокурор Юрій Луценко попросив КДКП розглянути питання зняття Назара Холодницького з посади заступника Генпрокурора - керівника САП.

Раніше Луценко заявив, що ГПУ та НАБУ проводять слідчі дії щодо Н.Холодницького.

 

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