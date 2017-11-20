В МВД ожидают, что видеофиксация на дорогах снизит аварийность до 50%

"4 тысячи камер, которые будут установлены по всей стране за полтора года после принятия закона в Верховной Раде, надеюсь, в декабре, приведет к снижению сначала на 30%, затем на 50% аварийности и смертности", - сказал А.Аваков.

Он отметил также, что снижение допустимой скорости движения машин в населенных пунктах до 50 км/ч позволит существенно снизить смертность на дорогах.

"По мнению европейских экспертов и международной организации разница между 50 и 60 км/ч дает 80% уменьшение смертности. И если ради этого нужно будет ездить не 60, а 50 км/ч, думаю, что каждый из вас с этим согласится", - сказал министр.

Как сообщал УНН, А.Аваков ожидает до конца года поддержки ВР ужесточение штрафов и видеофиксации нарушений ПДД.