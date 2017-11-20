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У МВС очікують, що відеофіксація на дорогах знизить аварійність до 50%

У МВС очікують, що відеофіксація на дорогах знизить аварійність до 50%

Київ • УНН

 • 10048 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Встановлення чотирьох тисяч камер відеофіксації на дорогах призведе до зниження аварійності і смертності на 50%. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає УНН з посиланням на прес-службу МВС.

"4 тисячі камер, які будуть поставлені по всій країні за півтора року після прийняття закону у Верховній Раді, сподіваюся, в грудні, призведе до зниження спочатку на 30%, потім на 50% аварійності та смертності", - сказав А.Аваков.

Він зазначив також, що зниження допустимої швидкості руху машин в населених пунктах до 50 км/год дозволить істотно знизити смертність на дорогах.

"На думку європейських експертів і міжнародної організації різниця між 50 і 60 км/год дає 80% зменшення смертності. І якщо заради цього потрібно буде їздити не 60, а 50 км/год, думаю, що кожен з вас з цим погодиться", - сказав міністр.

Як повідомляв УНН, А.Аваков очікує до кінця року підтримки ВР посилення штрафів та відеофіксації порушень ПДР.

 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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