В МВД анонсировали открытие производства относительно хулиганства из-за столкновений под ВР

"Сейчас работает следственно-оперативная группа на этом месте, где происходит документирование и изъятие всех доказательств этого столкновения, по факту которого будут внесены производства, скорее всего, ст. 296 (УК Украины) - "хулиганство" для начала, а потом - в зависимости от того, какие доказательства будут собраны", - сказал он.

Напомним, представитель МВД А.Шевченко заявил, что в результате столкновений под Верховной Радой пострадали 13 правоохранителей.

По данным полиции, митингующие принесли под стены здания ВР покрышки и хотели их поджечь. Сотрудники полиции пытались прекратить их действия. Однако участники акции начали агрессивно себя вести: они бросали камни и бутылки с зажигательной смесью в сторону правоохранителей, указали в полиции.