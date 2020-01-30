В прошлом году полиция зарегистрировала более 140 тыс. заявлений о домашнем насилии

$41.340.00
45.850.00
ukru
Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста
Эксклюзив
05:00 • 11114 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 51639 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 118635 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 126624 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 196194 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 194893 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 407390 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 229030 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 514219 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 350309 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
2.9м/с
78%
Популярные новости

Двуликая стратегия: путин демонстрирует двойные подходы в решении "украинского вопроса" - NBC News

5 апреля, 20:12 • 5926 просмотра

Буданов: общество должно быть готово узнать всю правду о войне со временем

5 апреля, 21:52 • 11984 просмотра

Атака дронов на Николаев: в ГСЧС показали последствия

5 апреля, 23:21 • 20981 просмотра

кремль пытается разрушать ЕС для дрейфа части стран в собственную зону влияния - руководитель ЦПД

00:33 • 10745 просмотра

Из-за атаки рф на Украину Польша подняла военную авиацию в небо

03:30 • 7620 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 156833 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 144910 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 232646 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 407369 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 514205 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 51563 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 48216 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 46876 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 53763 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 84021 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

В прошлом году полиция зарегистрировала более 140 тыс. заявлений о домашнем насилии

Киев • УНН

 • 8824 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. В 2019 году в Украине полицейские зарегистрировали 142 тыс. заявлений о совершении домашнего насилия. Об этом сказал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко во время итогового совещания по деятельности Нацполиции в 2019 году, передает корреспондент УНН.

В прошлом году полиция зарегистрировала более 140 тыс. заявлений о домашнем насилии

"Еще один проект, который успешно расширил свою деятельность в прошлом году - внедрение в 37 городах Украины мобильных групп реагирования на факты домашнего насилия. В течение прошлого года в полиции зарегистрировали 142 тыс. Заявлений и сообщений о совершении домашнего насилия. Из них более двух тысяч - поступило от детей ", - сказал Игорь Клименко.

Он добавил, что в целом полицейские в течение прошлого года составили 107 тыс. админпротоколов и расследовали более 2 тыс. преступлений, совершенных в семейной среде. Сейчас на учете состоят более 70 тыс. семейных обидчиков.

"Учитывая эффективность работы указанных мобильных групп, планируем в дальнейшем развернуть их деятельность в 50 городах", - добавил Игорь Клименко.

Напомним, ранее УНН сообщал, что в 2019 году о домашнем насилии сообщили более 100 тыс. украинцев.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,496.50
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,809.93