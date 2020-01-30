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У минулому році поліція зареєструвала понад 140 тис. заяв про домашнє насильство

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. У 2019 році в Україні поліцейські зареєстрували 142 тис. заяв про вчинення домашнього насильства. Про це сказав голова Національної поліції України Ігор Клименко під час підсумкової наради щодо діяльності Нацполіції у 2019 році, передає кореспондент УНН.

У минулому році поліція зареєструвала понад 140 тис. заяв про домашнє насильство

"Ще один проект, який успішно розширив свою діяльність минулого року – запровадження у 37 містах України мобільних груп реагування на факти домашнього насильства. Упродовж минулого року в поліції зареєстрували 142 тис. заяв і повідомлень про вчинення домашнього насильства. З них більше двох тисяч - надійшло від дітей", - сказав Ігор Клименко.

Він додав, що загалом поліцейські упродовж минулого року склали 107 тис. адмінпротоколів та розслідували більше 2 тис. злочинів, скоєних у сімейному середовищі. Нині на обліку перебувають понад 70 тис. сімейних кривдників.

"Враховуючи ефективність роботи вказаних мобільних груп, плануємо в подальшому розгорнути їх діяльність у щонайменше 50 містах", - додав Ігор Клименко.

Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що в 2019 році про домашнє насильство повідомили понад 100 тис. українців.

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