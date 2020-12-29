В Минсоцполитики заверили, что получатели субсидий не почувствуют повышения тарифов на электроэнергию
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Получатели субсидий не почувствуют повышения тарифов, а тем, кому будет сложно оплачивать ЖКУ, могут обратиться для оформления субсидии. Об этом сообщили в пресс-центре Минсоцполитики, передает УНН.
“При действующей системе предоставления субсидии все 3.1 млн домохозяйств, получающих субсидию, никоим образом не почувствуют повышения тарифов, поскольку это покроется увеличенным размером субсидии. Те домохозяйства, которые ранее не пользовались субсидиями, но при росте расходов на коммуналку им сложно оплачивать ЖКУ, могут обратиться за оформлением субсидии, в том числе, дистанционно через веб-сайт или заполнив заявление и декларацию и отправив ее по почте в орган социальной защиты населения”, — говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что почти 1.8 млн семей пользуется льготами при оплате ЖКУ и имеют скидку от 25 до 100 процентов в зависимости от категории льготника.
Напомним, Кабинет министров Украины отменил льготную цену на электроэнергию для населения с 1 января. И если сейчас цена на электроэнергию для населения составляет 90 копеек за первые 100 кВт-ч, то с 1 января 2020 года она возрастет 1,68 грн за 1 кВт-ч.
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