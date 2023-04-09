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В Минреинтеграции объяснили как можно ускорить поиск пропавших без вести

Киев • УНН

 • 771004 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий рассказали, куда можно обращаться людям, если они нашли вероятные места захоронения на деоккупированных территориях, передает УНН со ссылкой на страницу в Telegram Министерства.

Цитата

"Наша команда поисковиков продолжает работу на освобожденных территориях. Очень важно, чтобы люди доверяли нам и передавали информацию о местах вероятных захоронений. Также еще раз хочу подчеркнуть, чтобы родные пропавших без вести не медлили и как можно скорее сдавали ДНК-материалы. Это важный элемент поисковой работы, без которого специалисты не могут идентифицировать тела", – об этом сказал Уполномоченный по пропавшим без вести Олег Котенко.

Дополнение

В Минреинтеграции также отметили, что "Сообщить о пропавших без вести и местах вероятных захоронений можно на горячую линию Офиса Уполномоченного: 0 800 339 247 или лично Уполномоченному по телефону: (099) 792-01-26. В выходные можно отправить сообщение в Viber и Telegram на номер: (095) 896-04-21".

В Министерстве отмечают, что: "Такое сотрудничество ускоряет розыск людей и их дальнейшую идентификацию".

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