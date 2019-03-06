В Минобороны разъяснили алгоритм проверки военных чиновников в рамках люстрации

"В соответствии с требованиями пунктов 3, 10, 11 статьи 2 Закона Украины "Об очистке власти" (далее - Закон) меры по очистке власти (люстрации) осуществляются касательно:



военных должностных лиц Вооруженных Сил Украины и других образованных в соответствии с законами военных формирований, кроме военнослужащих срочной военной службы и военнослужащих службы согласно призыву во время мобилизации;



других должностных и служебных лиц (кроме выборных должностей) органов государственной власти, органов местного самоуправления;



лиц, претендующих на занятие должностей, указанных в пунктах 1-10 этой части закона.



Указанная проверка осуществляется один раз и не проводится ежегодно после предоставления Декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления (далее - декларация)", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, согласно пункту 5 статьи 45 Закона Украины "О предотвращении коррупции" действие этого Закона (относительно обязательства ежегодно до 1 апреля подавать путем заполнения на официальном веб-сайте Национального агентства декларацию лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления за прошлый год по форме, которая определяется Национальным агентством), не распространяется на военнослужащих военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период, военной службы по призыву лиц офицерского состава, также военных должностных лиц из числа военнослужащих военной службы по контракту лиц рядового состава, военной службы по контракту лиц сержантского и старшинского состава, военнослужащих младшего офицерского состава военной службы по контракту лиц офицерского состава, кроме военнослужащих, проходящих военную службу в военных комиссариатах.

То есть, эти должностные лица не подают ежегодно электронные декларации, а значит и нет оснований для их проверки в соответствии с требованиями Закона Украины "Об очистке власти".

Кроме того, проверка имущественного положения должностных лиц в соответствии с Законом Украины "Об очистке власти" временно приостановлена до внесения Министерством юстиции Украины изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 16 октября 2014 № 563 "Некоторые вопросы реализации Закона Украины "Об очистке власти".

В Министерстве отметили, что требование заполнения и предоставления бумажных деклараций по старой форме, или копий электронных деклараций не соответствует законам Украины "О предупреждении коррупции" и "Об очистке власти" и является незаконным.

"Проверка по вопросам Закона Украины "Об очистке власти" военных должностных лиц, которые приходят на военную службу по контракту, получают очередные военные знания или должность, не проверялись ранее и подпадают под категорию лиц, подлежащих проверке, в настоящее время заключается в том, что они пишут заявления по форме, определенной постановлением Кабинета Министров Украины от 16 октября 2014 № 563, и предоставляют соответствующие копии документов, определенных пунктом 8 Порядка проведения проверки достоверности сведений о применении запретов, предусмотренных частями третьей и четвертой 1 Закона Украины "Об очистке власти", утвержденного указанным выше постановлением, но не заполняют бумажных деклараций, или не делают копий электронных деклараций ", - пояснили в Министерстве.

Запросы касательно проведения проверки этих лиц направляются в соответствующие органы проверки в порядке, установленном законом. На военных должностных лиц до 1973 года делается соответствующий запрос в Службу безопасности Украины.

Копии документов (заявление, сообщение о начале прохождения проверки на Министерство юстиции Украины) должностных лиц для размещения на веб-сайте Министерства обороны Украины информации о начале проведения проверки сканируются и в электронном виде направляются в Отдел сопровождения и поддержки веб-портала Министерства обороны Украины Главного управления связи и информационных систем Генерального штаба ВС Украины.

В Минобороны отметили, что требование о предоставлении в заявлениях согласия на обнародование сведений в отношении лица, подлежит проверке, не распространяется на лиц, занимающих должности, пребывание на которых составляет государственную тайну.

Ранее УНН сообщал, что КСУ планировал принять решение по закону о люстрации.