В Минэнерго назвали запасы топлива на зиму
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. В Минэнерго обнародовали ежедневные данные по производству электроэнергии в стране и запасов топлива на зиму, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Так, с начала октября АЭС выработали 52,5% всей электроэнергии в стране. ТЭЦ и ТЭС произвели 34% электроэнергии, ВИЭ ("зеленая") - 6,7%, ГЭС и ГАЭС - 5,2%.
Всего с начала месяца в Украине произведено электроэнергии 8,45 млрд кВт-час.
На атомных станциях в работе 10 из 15 атомных энергоблоков, 5 блоков находятся на плановом ремонте, информируют в Министерстве.
Также в Минэнерго сообщили, с какими запасами топлива Украина входит в зиму:
- угля на складах - 2,68 млн тонн, что на 1,1 млн тонн больше соответствующего периода прошлого года (168%);
- мазута - 47,3 тыс. тонн, что на 15,1 тыс. тонн больше, чем имели в прошлом году (147,1%);
- газа в подземных хранилищах - 28,25 млн куб. метров, что составляет 131,8% против соответствующего периода прошлого года.
Как отмечала и.о. министра энергетики Ольга Буславец, Украина входит в отопительный сезон с рекордными запасами топлива, что обеспечит его стабильное прохождение.