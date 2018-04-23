В сети опубликован концепт iPhone с тремя камерами

Дизайнеры Economic Daily News, ссылаясь на некоторую инсайдерскую информацию, показали, как будет выглядеть будущий iPhone, оснащенный сразу тремя камерами.



Так, уже в середине следующего сезона, скорее всего, будет презентован iPhone с тремя камерами, каждая их которых будет обладать уникальными свойствами.



Уточняется, что особое внимание разработчики американской корпорации уделят съемке в условиях минимального освещения при полной детализации объектов.



Как сообщал УНН, Apple покажет iPhone SE 2 на конференции WWDC 2018, которая состоится с 4 по 8 июня.