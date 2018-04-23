В сети опубликован концепт iPhone с тремя камерами
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Дизайнеры американской корпорации продемонстрировали макет будущего смартфона Apple, который будет оснащен тремя камерами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Сnet.
Дизайнеры Economic Daily News, ссылаясь на некоторую инсайдерскую информацию, показали, как будет выглядеть будущий iPhone, оснащенный сразу тремя камерами.
Так, уже в середине следующего сезона, скорее всего, будет презентован iPhone с тремя камерами, каждая их которых будет обладать уникальными свойствами.
Уточняется, что особое внимание разработчики американской корпорации уделят съемке в условиях минимального освещения при полной детализации объектов.
Как сообщал УНН, Apple покажет iPhone SE 2 на конференции WWDC 2018, которая состоится с 4 по 8 июня.