У мережі опубліковано концепт iPhone з трьома камерами
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Дизайнери американської корпорації продемонстрували макет майбутнього смартфона Apple, який буде оснащений трьома камерами. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сnet.
Дизайнери Economic Daily News, посилаючись на деяку інсайдерську інформацію, показали, як виглядатиме майбутній iPhone, оснащений відразу трьома камерами.
Так, вже в середині наступного сезону, швидше за все, буде презентовано iPhone з трьома камерами, кожна з яких буде володіти унікальними властивостями.
Уточнюється, що особливу увагу розробники американської корпорації приділять зйомці в умовах мінімального освітлення при повній деталізації об'єктів.
Як повідомляв УНН, Apple покаже iPhone SE 2 на конференції WWDC 2018, яка відбудеться з 4 по 8 червня.