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В феврале-марте может вырасти поток украинских трудовых мигрантов в Польшу - эксперт

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КИЕВ. 4 февраля. УНН. В феврале-марте возрастет количество украинцев, которые захотят поехать работать в Польшу из-за законодательных изменений в стране, касающихся получения разрешений на работу и проживание. Такое мнение журналисту УНН высказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

Цитата:

“Думаю, в феврале-марте количество людей, которые захотят поехать работать, увеличится, и этому способствуют законодательные изменения, которые происходят в Польше”, — сказал Воскобойник.

Детали

Он отметил, что большинство людей, в том числе с которыми он общается, ожидали этих изменений и пока не выезжали именно в Польшу.

“На сегодня можно сказать, что это (увеличение количества желающих поехать работать за границу — ред.) не только связано с желанием людей. В Польше происходят очень существенные изменения в законодательстве. С 28 января украинцам разрешают получать так называемые "освядчения“, или приглашения на работу сроком до двух лет. То есть, срок увеличился в четыре раза, к концу 2021 года срок "освядчения“ был 6 месяцев”, - рассказал Воскобойник.

Так, с 28 января в Польше начали действовать изменения для иностранцев, в том числе при и рассмотрении заявлений на получение разрешений на работу и проживание. Например, с 28 января 2022 года будут выдавать разрешения на работу (“освядчение”) иностранцам (для граждан Украины, Беларуси, Грузии, Армении, Молдовы, России) сроком на 24 месяца.

Кроме того, Воскобойник отметил, что на сегодня можно констатировать увеличение спроса на украинских трудовых мигрантов.

“В связи с тем, что COVID-ограничения понемногу исчезают, экономика Европы и мира начинает активно развиваться, спрос на украинских трудовых мигрантов увеличивается. Но нужно четко понимать, что с одной стороны в Украине уже сформировалась прослойка населения - это примерно 13-16% от населения Украины - людей, привлеченных к трудовой миграции”, — отметил он.

По его словам, этот процент остается почти неизменным.

“Но с другой стороны, в Украине очень ужасная демографическая ситуация. У нас постоянно сокращается количество как имеющегося населения, так и платежеспособного. В связи с этим можно сказать, что в процентах трудовая миграция остается почти постоянной, а в количественном виде, то есть в количестве людей, которые выезжают, эта трудовая миграция начинает понемногу сокращаться, и этот процесс будет продолжаться в последующие годы. По прогнозам демографов, к концу 2030 года в Украине станет на 3 млн работоспособного населения меньше. Потому что люди умрут и состарятся, поэтому, конечно, часть этих людей не поедет работать за границу”, — рассказал Воскобойник.

Дополнение

Ранее Василий Воскобойник сообщал, что более 60% украинцев в Польше работают легально, в Германии — около 10%.

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