У Л.Кучмы сообщили, что гуманитарной подгруппе удалось сблизить позиции по освобождению заложников (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Во время заседания гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы в Минске удалось сблизить позиции по освобождению заложников. Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь представителя украинской стороны в ТКГ Л.Кучмы Дарка Олифер, передает УНН.
"В гуманитарной подгруппе удалось сблизить позиции по освобождению незаконно удерживаемых лиц", - написала Д.Олифер.
Как сообщал УНН, Трехсторонняя контактная группа в Минске призвала к полному прекращению огня и отводу всех вооружений к линии, предусмотренной в меморандуме от 19 сентября 2014 года.
Напомним, Авдеевку в последние дни активно обстреливали боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.
Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Несколько тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.
Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило в ЕС, США, Великобританию, Канаду, СЕ, ПАСЕ, НАТО. Состоялось экстренное заседание пострадать ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.
ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия на Донбассе. Совбез ООН проведет брифинг по ситуации в Украине в четверг, 2 февраля.
Российская сторона в СЦКК предоставила письменное подтверждение гарантий прекращения огня в Авдеевке.
Бригады выехали для ремонта систем электроснабжения в Авдеевке 1 февраля, однако впоследствии электромонтажников обстреляли.
Полиция сообщила об одном погибшем и семи раненых с начала обострения в Авдеевке.