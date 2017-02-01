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У Л.Кучмы сообщили, что гуманитарной подгруппе удалось сблизить позиции по освобождению заложников (дополнено)

Киев • УНН

 • 9996 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Во время заседания гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы в Минске удалось сблизить позиции по освобождению заложников. Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь представителя украинской стороны в ТКГ Л.Кучмы Дарка Олифер, передает УНН.

"В гуманитарной подгруппе удалось сблизить позиции по освобождению незаконно удерживаемых лиц", - написала Д.Олифер.

Как сообщал УНН, Трехсторонняя контактная группа в Минске призвала к полному прекращению огня и отводу всех вооружений к линии, предусмотренной в меморандуме от 19 сентября 2014 года.

Напомним, Авдеевку в последние дни активно обстреливали боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.

В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогреваполевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.

Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Несколько тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.

Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило в ЕССШАВеликобританию, КанадуСЕ, ПАСЕ, НАТО. Состоялось экстренное заседание пострадать ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.

ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия на Донбассе. Совбез ООН проведет брифинг по ситуации в Украине в четверг, 2 февраля.

Российская сторона в СЦКК предоставила письменное подтверждение гарантий прекращения огня в Авдеевке.

Бригады выехали для ремонта систем электроснабжения в Авдеевке 1 февраля, однако впоследствии электромонтажников обстреляли.

Полиция сообщила об одном погибшем и семи раненых с начала обострения в Авдеевке.

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