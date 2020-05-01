В Косово заблокировали указ президента о формировании нового правительства
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Конституционный суд Косово заблокировал исполнение указа президента Хашима Тачи, которым он предоставил мандат для формирования нового правительства Авдулахови Хоти. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Суд запретил обсуждать это решение президента на сессии парламента до 29 мая, пока он готовится вынести окончательное решение о конституционности указа.
Ранее 1 мая Хашим Тачи предоставил мандат Хоти, представителю правоцентристской партии "Демократический союз Косово" (албанское сокращение LDK), так лидер этой партии Иса Мустафа заявил, что его партия сформировала парламентское большинство для избрания нового правительства. LDK вместе с двумя меньшими партиями имеют в этой коалиции 61 депутата из всего 120.
Сессия парламента, на которой он должен был голосовать по новому премьера, была запланирована на 2 мая.
Исполняющий обязанности премьера Альбин Курти, председатель левонационалистические движения "Самоопределение", сразу обратился в Конституционный суд, утверждая, что президент нарушил конституцию. Он заявил, что только его партия имеет право формировать власть, потому что на выборах в октябре 2019 года получила больше голосов.
После выборов еще в октябре 2019 года Курти стал премьером только в начале февраля, когда смог создать коалицию с правоцентристским консервативным LDK, а уже 25 марта был вынужден подать в отставку, потому LDK вышел из коалиции. Сейчас он и его правительство продолжают выполнять обязанности.