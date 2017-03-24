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В КГГА констатировали отсутствие системы сбора опасных отходов у населения

В КГГА констатировали отсутствие системы сбора опасных отходов у населения

Киев • УНН

 • 13892 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. За 15 лет в Украине так и не была создана система сбора опасных отходов у населения и малых предприятий, поэтому все эти отходы в основном попадают в контейнеры с бытовыми отходами. Об этом в ответ на информационный запрос сообщили УНН в Департаменте жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА.

"Вопрос сбора, складирования, сортировки, транспортировки, переработки, утилизации ртутьсодержащих энергосберегающих ламп, батареек является чрезвычайно актуальным, поскольку за последние 15 лет действующим законодательством данный вопрос не был урегулирован и на сегодня остался законодательно четко не определенным", - говорится в сообщении.

В КГГА отметили, что на сегодняшний день в городе Киеве система сбора и переработки опасных отходов действует только на крупных предприятиях, организациях или учреждениях, где образуется сравнительно большое количество таких отходов и налажен соответствующий их учет и контроль.

"Что касается маленьких предприятий (с несколькими сотрудниками) и населения города, где образование опасных отходов является не постоянным, а эпизодическим явлением, то данная система требует существенного усовершенствования и развития, поскольку в этом случае, указанные опасные отходы, при существующей системе, в основном попадают в контейнеры с бытовыми отходами", - сообщили в столичной власти.

В ведомстве также добавили, что на сегодня сбор опасных отходов от населения происходит локально. Так, благодаря реализации городской природоохранной программы удалось обеспечить общеобразовательные и дошкольные учебные заведения столицы коробками для сбора отработанных батареек. К этой инициативе также присоединяются некоторые предприятия.

Напомним, в экологическом комитете ВР констатировали критическую ситуацию в сфере обращения с опасными отходами.

В Минприроды обещали представить Национальную стратегию обращения с отходами в декабре 2016 года. Однако, на сегодняшний день министр экологии не может назвать даже точную дату ее утверждения.

Между тем ряд областных государственных администраций вообще не понимают, какова нынешняя ситуация в сфере обращения с отходами, а другие - не могут утилизировать опасные отходы из-за нехватки средств.

Как ранее сообщал УНН, в Украине в целом уже накоплено свыше 12 млн тонн опасных отходов (данные Госстатистики за 2015 год). Однако уже четвертый год подряд власть не выделяет средства на их утилизацию.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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