В КГГА констатировали отсутствие системы сбора опасных отходов у населения

"Вопрос сбора, складирования, сортировки, транспортировки, переработки, утилизации ртутьсодержащих энергосберегающих ламп, батареек является чрезвычайно актуальным, поскольку за последние 15 лет действующим законодательством данный вопрос не был урегулирован и на сегодня остался законодательно четко не определенным", - говорится в сообщении.

В КГГА отметили, что на сегодняшний день в городе Киеве система сбора и переработки опасных отходов действует только на крупных предприятиях, организациях или учреждениях, где образуется сравнительно большое количество таких отходов и налажен соответствующий их учет и контроль.

"Что касается маленьких предприятий (с несколькими сотрудниками) и населения города, где образование опасных отходов является не постоянным, а эпизодическим явлением, то данная система требует существенного усовершенствования и развития, поскольку в этом случае, указанные опасные отходы, при существующей системе, в основном попадают в контейнеры с бытовыми отходами", - сообщили в столичной власти.

В ведомстве также добавили, что на сегодня сбор опасных отходов от населения происходит локально. Так, благодаря реализации городской природоохранной программы удалось обеспечить общеобразовательные и дошкольные учебные заведения столицы коробками для сбора отработанных батареек. К этой инициативе также присоединяются некоторые предприятия.

Напомним, в экологическом комитете ВР констатировали критическую ситуацию в сфере обращения с опасными отходами.

В Минприроды обещали представить Национальную стратегию обращения с отходами в декабре 2016 года. Однако, на сегодняшний день министр экологии не может назвать даже точную дату ее утверждения.

Между тем ряд областных государственных администраций вообще не понимают, какова нынешняя ситуация в сфере обращения с отходами, а другие - не могут утилизировать опасные отходы из-за нехватки средств.

Как ранее сообщал УНН, в Украине в целом уже накоплено свыше 12 млн тонн опасных отходов (данные Госстатистики за 2015 год). Однако уже четвертый год подряд власть не выделяет средства на их утилизацию.