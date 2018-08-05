В киевском метро произошел технический сбой: движение поездов изменено
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. В Киевском метрополитене произошел технический сбой на синей линии. Об этом сообщает пресс-служба предприятия, передает УНН.
"Движение поездов организовано от станции "Теремки" до "Контрактовой площади", от станции "Оболонь" до "Героев Днепра".
Приносим извинения за неудобства", - говорится в сообщении.
Причины сбоя на данній момент не известны.
Напомним, житель Киева принес в "Киевский метрополитен" на обмен 2,3 тысячи жетонов старого образца, которых хватит на 3,5 года поездок в метро.
14 июля проезд подорожал в столичном общественном транспорте.