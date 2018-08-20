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В Киевсовете убеждены, что автоматы для сбора батареек принимают пластиковые бутылки

Киев • УНН

 • 8076 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Киевский городской совет отнес пластиковые отходы к категории опасных, передает УНН со ссылкой на сайт КГС.

В Киевсовете убеждены, что автоматы для сбора батареек принимают пластиковые бутылки

В ноябре 2015 годf на сайте Киевсовета появилась петиция с просьбой создать в столице сеть легальных автоматов для сбора батареек, энергосберегающих ламп, ртутных градусников, пластиковых бутылок. Автором петиции выступила Елена Полянская.

В феврале 2016 года КГС рассмотрела и поддержала петицию киевлянки. Реализация петиции началась в 2017 года. Тогда местные власти приобрели 150 контейнеров для сбора опасных отходов.

“По состоянию на 1 июля 2018 года установлено 127 контейнеров для сбора опасных отходов на территории города Киева (по адресам в соответствии с предложениями районных в городе Киеве администраций), 23 контейнеры остались в резерве”, — говорится в документе КГС.

Вместе с тем напомним, что установленные контейнеры не предназначены для сбора пластиковых бутылок. Они принимают исключительно батарейки, неповрежденные термометры и лампы-“экономки”.

Между тем в Украине до сих пор не решена проблема со сбором пустой пластиковой тары. Группа народных депутатов предложила ввести европейскую (депозитную) систему.

Принцип ее работы заключается в том, что при сдаче бутылок в специальный автомат потребителям возвращается часть денег, уплаченных при покупке напитка. Чем больше бутылок соберет автомат — тем больше тары можно повторно использовать или перерабатывать.

Кроме Германии, такая система успешно действует в Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании, Эстонии. Например, в Норвегии благодаря этой системе собирают 95% тары, в Финляндии — 93,3%, а в Дании — 89%.

Однако указанный законопроект до сих пор не рассмотрен.

Украинские Национальные Новости

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