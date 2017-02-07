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В Киевсовете хотят разорвать три договора аренды земли с Посольством РФ в Украине

Киев • УНН

 • 9984 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Сегодня, 7 февраля, на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования депутаты согласовали расторжение договора аренды сразу для трех участков, предоставленных Посольству Российской Федерации в Украине. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Киевсовета.

В Киевсовете хотят разорвать три договора аренды земли с Посольством РФ в Украине

Речь идет о расторжении договоров аренды земельного участка площадью 0,197 га на улице Спасской, 14, земельного участка площадью 0,3634 га на улице Спасской, 13-15 и на улице Боричев ток, 17, 19, 21 площадью 0,3771 га в Подольском районе.

"Эти земельные участки были предоставлены в 1998-м году Российской Федерации в пользование сроком на 49 лет. За одну гривну арендной платы в год московиты имели право строить новое посольство, консульство и резиденцию посла, или же сдавать их в субаренду, закладывать в банках, или даже продавать. К счастью, за 17 лет этим правом они воспользоваться не успели, и поэтому мы можем разорвать договоры аренды", - говорит субъект представления соответствующих решений, депутат Киевсовета Игорь Мирошниченко.

Согласно проектам решений, юридическая причина расторжения аренды - нецелевое использование земельных участков и невыполнение условий договоров.

Проекты решений должны также рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета. После этого, земельные участки вернут в коммунальную собственность, депутаты будут ходатайствовать об обустройстве там скверов.

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