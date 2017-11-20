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В Киеве задержали военного, который в 2015 году самовольно выехал в Крым

В Киеве задержали военного, который в 2015 году самовольно выехал в Крым

Киев  •  УНН

 • 15934 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. В столице задержали командира дивизиона, который в 2015 году самовольно оставил воинскую часть в Донецкой области и выехал в Крым. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.

Правоохранители установили, что лейтенант в августе 2015 года самовольно оставил воинскую часть, которая дислоцировалась в Донецкой области, и выехал на территорию временно аннексированного Крыма.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что в Крыму злоумышленник пытался получить временное убежище в так называемой "Республике Крым РФ". Он также находился на связи с сотрудниками ФСБ, которым передавал известную ему информацию о силах антитеррористической операции.

Сотрудники СБ Украины установили, что в ноябре дезертир конспиративно прибыл в Киев для решения личных вопросов и задержали его перед возвращением на временно оккупированный полуостров.

Сейчас лейтенант доставлен в службу военного правопорядка для дальнейшего конвоирования в Военную прокуратуру Донецкого гарнизона и избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается досудебное следствие.

Как сообщал УНН, в Сумской области задержали дезертира с автоматом.

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