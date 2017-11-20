В Киеве задержали военного, который в 2015 году самовольно выехал в Крым
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. В столице задержали командира дивизиона, который в 2015 году самовольно оставил воинскую часть в Донецкой области и выехал в Крым. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.
Правоохранители установили, что лейтенант в августе 2015 года самовольно оставил воинскую часть, которая дислоцировалась в Донецкой области, и выехал на территорию временно аннексированного Крыма.
Оперативники спецслужбы задокументировали, что в Крыму злоумышленник пытался получить временное убежище в так называемой "Республике Крым РФ". Он также находился на связи с сотрудниками ФСБ, которым передавал известную ему информацию о силах антитеррористической операции.
Сотрудники СБ Украины установили, что в ноябре дезертир конспиративно прибыл в Киев для решения личных вопросов и задержали его перед возвращением на временно оккупированный полуостров.
Сейчас лейтенант доставлен в службу военного правопорядка для дальнейшего конвоирования в Военную прокуратуру Донецкого гарнизона и избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжается досудебное следствие.
Как сообщал УНН, в Сумской области задержали дезертира с автоматом.