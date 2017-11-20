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У Києві затримали військового, який у 2015 році самовільно виїхав до Криму

У Києві затримали військового, який у 2015 році самовільно виїхав до Криму

Київ • УНН

 • 15946 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. У столиці затримали командира дивізіону, який у 2015 році самовільно залишив військову частину на Донеччині і виїхав до Криму. Про це повідомляє прес-служба СБУ, передає УНН.

Правоохоронці встановили, що лейтенант у серпні 2015 року самовільно залишив військову частину, яка дислокувалася на Донеччині, та виїхав на територію тимчасово анексованого Криму.

Оперативники спецслужби задокументували, що в Криму зловмисник намагався отримати тимчасовий притулок у так званій “Республіці Крим РФ”. Він також перебував на зв’язку зі співробітниками ФСБ, яким передавав відому йому інформацію про сили антитерористичної операції.

Співробітники СБ України встановили, що у листопаді дезертир конспіративно прибув до Києва для вирішення особистих питань та затримали його перед поверненням на тимчасово окупований півострів.

Наразі лейтенанта доставлено до служби військового правопорядку для подальшого конвоювання до Військової прокуратури Донецького гарнізону та обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове слідство.

Як повідомляв УНН, на Сумщині затримали дезертира з автоматом.

Українські Національні Новини

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