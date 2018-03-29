В Киеве задержали несовершеннолетнюю девушку с наркотиками более чем на 80 тыс. гривен

Кроме того, правоохранители задержали одного из её клиентов. Им оказался 26-летний местный житель, который покупал наркотики для собственного употребления и сбыта. Следователи управления полиции метрополитена начали уголовное производство по ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

По данному факту следственным отделом управления полиции в метрополитене начато уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Теперь девушке грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Хмельницком офицера Государственной пограничной службы Украины на сбыте синтетических наркотиков и психотропных веществ.