У Києві затримали неповнолітню дівчину з наркотиками більш ніж на 80 тисяч гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Під час санкціонованого обшуку слідчо-оперативна група управління поліції метрополітену у орендованій кімнаті на вулиці Велика Васильківська виявила амефтамін, МДМА, екстазі та марихуану на загальну суму за цінами “чорного” ринку понад 80 тисяч гривень. Неповнолітня знімала кімнату у центрі столиці та збувала наркотичні засоби і психотропні речовини шляхом так званих “закладок”. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу київської поліції.
Крім того, правоохоронці затримали одного з її клієнтів. Ним виявився 26-річний місцевий мешканець, який купляв наркотики для власного вживання та збуту. Слідчі управління поліції метрополітену розпочали кримінальне провадження за ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.
За даним фактом слідчим відділом управління поліції в метрополітені розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Тепер дівчині загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України викрили у Хмельницькому офіцера Державної прикордонної служби України на збуті синтетичних наркотиків та психотропних речовин.