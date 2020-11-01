В Киеве задержали "минера" моста Патона
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В столице задержали мужчину, который сегодня, 1 ноября, утром сообщил о "заминировании" нескольких объектов, в частности, моста Патона. Свой поступок преступник объяснить не смог, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
"В Киеве полицейские задержали мужчину, который сообщил о заминировании нескольких объектов. По факту ложного сообщения о заминировании следователи начали уголовное производство", - говорится в сообщении.
Так, отмечается, что сегодня утром в столичную полицию поступило три сообщения о заминировании различных объектов на территории Печерского района, в том числе и моста Патона. В результате проверок взрывотехники никаких опасных предметов не нашли.
"В течение часа оперативники полиции установили личность мужчины, который предоставил ложную информацию. Это - уроженец Черниговской области, 1993 года рождения. Полицейские задержали его в порядке статьи 208 УПК Украины. Свой поступок преступник объяснить не смог, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.
Так, следователи Печерского управления полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложные сообщения об угрозе опасности граждан) УКУ.
"Решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении в совершении преступления. Ему грозит до шести лет лишения свободы", - добавили в полиции.
Как сообщал УНН ранее, движение по мосту Патона в Киеве восстановлено после того, как аноним сообщил о его заминировании.