В Киеве заминировали Центральный железнодорожный вокзал

Как передает корреспондент УНН, Южный и Северный входы здания вокзала закрыты и перегорожены красно-белыми лентами.

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Сотни людей находятся на улице или в подземном переходе, что ведет к железнодорожным платформам.

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