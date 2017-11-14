В Киеве заминировали Центральный железнодорожный вокзал
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Киеве сегодня вечером заминировали Центральный железнодорожный вокзал, передает корреспондент УНН.
Как передает корреспондент УНН, Южный и Северный входы здания вокзала закрыты и перегорожены красно-белыми лентами.
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Сотни людей находятся на улице или в подземном переходе, что ведет к железнодорожным платформам.
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