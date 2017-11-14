У Києві замінували Центральний залізничний вокзал

Як передає кореспондент УНН, Південний та Північний входи будівлі вокзалу зачинені та перегороджені червоно-білими стрічками.

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Сотні людей перебувають на вулиці або в підземному переході, що веде до залізничних платформ.

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