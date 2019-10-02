В Киеве за полгода травмировались почти 7 тысяч детей

"За шесть месяцев текущего года бригадами Центра ЭМП (экстренной медицинской помощи - ред.) и МК (медицины катастроф - ред.) выполнено 6 949 выездов к детям по поводу травм и несчастных случаев. Из них бытовых травм 3784, уличных - 2054, спортивных - 497, уголовных - 421, дорожно-транспортных - 193", - говорится в ответе на запрос.

Напомним, за первое полугодие этого года в Киеве получили травмы более 35 тысяч взрослых.