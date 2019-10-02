У Києві за пів року травмувалися майже 7 тисяч дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. За шість місяців цього року в Києві медики здійснили 7 тисяч виїздів до дітей щодо травм та нещасних випадків. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва.
"За шість місяців поточного року бригадами Центру ЕМД (екстреної медичної допомоги – ред.) та МК (медицини катастроф - ред.) виконано 6 949 виїздів до дітей з приводу травм та нещасних випадків. З них побутових травм 3 784, вуличних – 2 054, спортивних – 497, кримінальних – 421, дорожньо-транспортних – 193",- йдеться у відповіді на запит.
Нагадаємо, у першому півріччі цього року у Києві травмувалися понад 35 тисяч дорослих.