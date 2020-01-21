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В Киеве разоблачили деятельность порностудии

Киев • УНН

 • 31403 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. В Киеве правоохранители разоблачили и прекратили деятельность виртуальной порностудии. Трем фигурантам сообщено о подозрении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службe полиции Киева.

В Киеве разоблачили деятельность порностудии

"Киевские правоохранители прекратили деятельность виртуальной порностудии. На арендованных квартирах девушки за денежное вознаграждение транслировали онлайн на соответствующих сайтах видео порнографического характера. Трем фигурантам пикантного бизнеса сообщено о подозрении. Досудебное расследование продолжается", - говорится в сообщении.

По данным полиции, сведения о правонарушениях внесли в Единый реестр досудебных расследований по факту изготовления, сбыта и распространения порнографических предметов.

"Правоохранители провели санкционированные обыски по месту расположения веб-студий, а также месту жительства в Киевской области 33-летней организатора и ее сообщников - 30-летней киевлянки и 35-летнего администратора", - говорится в сообщении.

Установлено, что в порностудии за вознаграждение "работали" 20 девушек. Подбор веб-моделей осуществляли администраторы через объявления в Интернете. В дальнейшем они учили их транслировать порнографическое видео в режиме онлайн на специализированных сайтах. Предварительно установлено, что за месяц организатор получала от деятельности около 100 тысяч гривен.

"Во время обысков правоохранители изъяли доказательства преступной деятельности: компьютерную технику, мобильные телефоны, деньги, эротические игрушки и белье. Двум администраторам и веб-модели сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Как сообщал УНН, правоохранители пресекли незаконную деятельность группы лиц, которые изготовляли и распространяли порнографиечскую продукцию в Киеве.

https://youtu.be/iyGbNjzPTy8

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